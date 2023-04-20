Esra Ezmeci eleştiriler karşısında patladı. Başörtülü fotoğraflarına tepki yağmıştı

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Kadir Gecesi'nde Ayasofya'ya gitti ve başörtülü pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü psikoloğun makyajlı ve ojeli olması ise takipçilerinin bir kısmını rahatsız etti. Esra Ezmeci ise gelen yorumlardan sonra sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Esra Ezmeci eleştiriler karşısında patladı. Başörtülü fotoğraflarına tepki yağmıştı

Sosyal medyada kendisine gelen cinsellik sorularına açık açık yanıt vermesiyle tanınan Esra Ezmeci pozlarıyla da dikkat çekiyor.

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Esra Ezmeci son olarak Kadir Gecesi'nde Ayasofya'ya gitti ve buradan elinde Yasin'le poz verdi. Başörtülü halleri gündem olan ünlü klinik psikoloğa ise bazı takipçileri yorum yağdırdı.

ELEŞTİRİLER SONRASINDA PATLADI

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci gelen yorumlardan sonra sitem etti ve "Ben abdestimi alıp oje süremez miyim? Ya da ojelerim su geçiren olamaz mı? ya da sadece yapıştırma? Psikojide inancın dinin çok geldiğine dair bir yormla Kadir Gecesi camileri gezerken bir poz koymuşum ne güzel inanca inanmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Ama bazı kişiler sözleriyle sadece eleştirmeye ve yargılamaya odaklanmışlar" dedi.

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Ezmeci notunun devamında ise "İnsanları bu kadar eleştirmezseniz dinlerine, inançlarına daha tutkuyla bağlanırlar" yorumunda bulundu.

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