Esra Ezmeci kendisine gelen soruyu görünce küçük dilini yuttu

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında kadınlara çok önemli tavsiyelerde bulunuyor. Instagram adresi üzerinden de kendisine gelen soruları cevaplarken bazen de itiraflara yer veriyor.

Esra Ezmeci kendisine gelen soruyu görünce küçük dilini yuttu

Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gelen ifşa ve itirafları yayınlamaya devam ediyor.

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Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında kadınlara çok önemli tavsiyelerde bulunuyor.

37 yaşındaki güzel psikolog kendisine gelen son soru karşısında resmen küçük dilini yuttu. ve bakın ne cevap verdi.

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"Eşim ilişki sırasında boğazımı sıkıp tokat atıyor. Sizce bu normal mi?" sorusuna Esre Ezmeci, "Bazı kişilerin cinsel haz durumu karşı tarafa acı vererek, ya da canını acıtacak eylemlerde bulunarak çoğalabilir. Bunlar sadistik düşüncelerini partneri üzerinde uygulayabilirler. Burada siz cinsellikteki şiddetin size haz vermediğini söyleyebilirsiniz. Kendi hazzı için sizin istemediğiniz bir şeyi kimsenin size yapma hakkı yok" cevabını verdi.

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