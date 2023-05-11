Esra Ezmecinin canlı yayındaki sözleri olay oldu. Sunucu utandı yüzünü kapattı

"Evlilikte cinsel birliktelik haftada kaç gün olmalıdır?" sorusunu açıklayan Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Nur Viral'i utandırdı. "Cinsellik yaptıkça yapılası gelen bir şey" diyen sözlerini duyan ünlü sunucu ne diyeceğini bilemedi.

Esra Ezmecinin canlı yayındaki sözleri olay oldu. Sunucu utandı yüzünü kapattı

Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan Ezmeci, "Evlilikte cinsel ilişki haftada kaç gün olmalıdır?" sorusuna da yanıt verdi

640xauto-001.webp

Klinik Psikolog Esra Ezmeci bu soruya yanıt verirken "40 yaşına kadar kadın ve erkekte cinsellik pik yapıyor. Cinsellik de yemek yemekle aynı şey. Doğuştan verişmiş bir dürtü. 40 yaşına kadar yapabildiğimiz kadar yapalım. Cinsellik yaptıkça yapılası gelen bir şey. Yapabildiğiniz kadar yapın" deyince Nur Viral utandı.

640xauto-1-001.webp

Ne diyeceğini bilemeyen güzel sunucu kafasını öne eğerek gülümsedi ve utandı. Ezmeci "Güzel kıyafetlerinizi giyin ben de istiyorum deyin" diyerek devam edince ise Nur Viral yüzünü kapatarak "Dur Esra RTÜK mütük biliyorsun" dedi.

ekran-goruntusu-2023-05-11-155649.png

İlgili Haberler
Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
Esra Ezmeci'ye şoke eden mesajlar gelmeye devam ediyor
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ''yok artık'' dedirtti. Ahlaksızlık almış başını gitmiş
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen mesaj şoke etti
Garip garip cinsel mesajlara cevap veren Esra Ezmeci yatak odası sırrını açıkladı
Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama Dünya
İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama
Mahkemeden flaş İmran Han kararı Dünya
Mahkemeden flaş İmran Han kararı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı Spor
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Programa uyup 11 ayda 27 kilo zayıfladı Sağlık
Programa uyup 11 ayda 27 kilo zayıfladı
Melodi aşırdığı iddiasıyla 5 yıl hapisle yargılanıyordu. Soner Sarıkabadayı hakkında karar çıktı Magazin
Melodi aşırdığı iddiasıyla 5 yıl hapisle yargılanıyordu. Soner Sarıkabadayı hakkında karar çıktı
Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Azad 21 gündür aranıyor Güncel
Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Azad 21 gündür aranıyor
İstanbulspor Galatasaray maçının oynanacağı stat belli oldu Spor
İstanbulspor Galatasaray maçının oynanacağı stat belli oldu