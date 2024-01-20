Esra Ezmeci'nin sevgilisi deşifre oldu. Sevgilisi şirketin Yönetim Kurulu başkanı

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Esra Ezmeci'nin sevgilisi deşifre oldu. Sevgilisi şirketin Yönetim Kurulu başkanı
İlişki doktoru olarak tanınan ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, bugüne kadar birçok kişiye ilişki ve sosyal hayat konusunda fikirler sunarken gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla gündeme bomba gibi düştü.

Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı sevgilisinin Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu olduğu ortaya çıktı.

Şirketin kozmetik ürünleri 5 kıtada 32 ülkede yer alıyor.

Şerifoğlu bir röportajında, holdingleşerek halka açılmayı planladıklarını da belirtmişti.

Esra Ezmeci ile iş insanı Servet Şerifoğlu’nun ilişkisi magazin dünyasına bomba gibi düştü.

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