Esra Ezmeci’yi şoke eden Ramazan sorusu! Hatlar karıştı

Ramazan ayı boyunca ekranlarda boy gösteren Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş, iftar ve sahur programlarında izleyicilerle buluşuyor. Zaman zaman ilginç ve beklenmedik sorularla karşılaşan bu iki ilahiyatçının ardından, şimdi de özel hayat ve cinsellik temalı sorularla sıkça adından söz ettiren Esra Ezmeci konuşuluyor.

“EŞİM BENİ RAMAZAN’DA ALDATTI”

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına cevap veren Esra Ezmeci’ye bu defa, “Eşim beni Ramazan’da aldattı. Ramazan’da aldatmanın günahı daha mı büyük?” sorusu geldi. Bu soru, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Esra Ezmeci, soruya şu şekilde yanıt verdi: “Aldatmak her dönemde yanlış ve üzücü bir durum. Bunun günah boyutu hakkında yorum yapabilecek biri değilim, fakat Ramazan aile bağlarının daha güçlü olması gereken bir dönem olduğu için bu durum sizi belki daha fazla yaralamış olabilir.”

“HOCALAR KARIŞTI”

Ezmeci’nin hem yanıt verdiği hem de tavsiyelerde bulunduğu bu paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Soruyu okuyanlar ise espriyi patlattı:

“Esra Hanım’la sahur vakti”, “Hatlar karışmış, Nihat Hoca öbür kanalda”, “Nihat Hatipoğlu’na sorulacak soru gelmiş”, “Hocalar şaştı kaldı”, “Abla, bunu Nihat Hoca’ya sorsana” gibi yorumlar peş peşe geldi.