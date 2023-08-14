Esra ne demek? Esra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Esra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Esra ne demek? Esra isminin anlamı nedir?

Esra ne demek? Esra isminin anlamı nedir?

Esra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Esra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Esra ne demek? Esra isminin anlamı nedir?

ESRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Esra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kâinat.

- İçinde küçük kor parçaları bulunan kül.

- En çabuk, pek çabuk.

- Esir, tutsak.

ESRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Esra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enam 62. ayet, Yunus 21. ayet) geçmektedir; ancak Esra ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Son Haberler
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı
Memur zammı teklifi açıklandı Ekonomi
Memur zammı teklifi açıklandı
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Güncel
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur Güncel
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı Ekonomi
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor?