Esra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Esra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Esra ne demek? Esra isminin anlamı nedir?
ESRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Esra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kâinat.
- İçinde küçük kor parçaları bulunan kül.
- En çabuk, pek çabuk.
- Esir, tutsak.
ESRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Esra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enam 62. ayet, Yunus 21. ayet) geçmektedir; ancak Esra ismini koymak caizdir.