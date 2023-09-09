Esrar hasadına polis baskını

İHA'nın haberine göre, il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde bir apartman dairesinin balkonunda esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, balkonda saksılar içerisine ekili boyları 100 ile 200 santim arasında değişen 37 kök Hint keneviri, bitkilerini kurutmak, ayrıştırmak ve satışa hazırlamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen kaplar, aydınlatma ve elektrik ekipmanları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Y. ve O.E. isimli şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.