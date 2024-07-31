Esrarengiz balık ölümleri. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Esrarengiz balık ölümleri. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Kurtul Göleti'ndeki balık ölümleri dikkat çekti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi, Kurtul Göleti'nde yaşanan beklenmedik bir olayla sarsıldı.

Gölette çok sayıda balık ölüsü bulunması, bölge halkında büyük endişeye neden oldu.

Yayın, sarı sazan ve aynalı sazan gibi farklı türde balıkların ölmesi, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Olay yerine gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

İlk değerlendirmelere göre, sıcak havanın etkisiyle suda oksijen seviyesinin düşmesi balık ölümlerinin ana nedeni olarak gösteriliyor. Ancak, yetkililer kesin sonuç için daha kapsamlı analizlerin tamamlanmasını bekliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin sıcaklık ve sudaki oksijen yetmezliğinden kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.

Vatandaşlar ise sosyal medyada konuya duyarlılık göstererek, balık ölümlerinin nedeninin bir an önce aydınlatılmasını talep etti.

Yetkililer, olayın sıcak hava ve suda oksijen azalmasına bağlı olabileceğini belirtti.

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