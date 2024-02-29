Esrarengiz hastalık 3 gün uyutuyor. Bu köyde yaşamak istemezsiniz

Kazakistan'ın Rusya sınırında bulunan Kalaçi köyünde yaşayanlar uzun süredir "uyuma" hastalığıyla mücadele ediyor. Köy sakinleri son 9 yıldır günlerce uyumalarına rağmen "yarı uyanık" kalkıyor, aşırı cinsel arzu hissi yaşıyor, halüsinasyon görüyor ve ani baygınlık yaşıyorlar.

Konu üzerine çalışan bilim insanları, Kalaçi köyünde yaşanan bu durumun kaynağını buldu.

İLK KEZ 2013’TE RASTLANDI

İlk kez 2013'te rastlanan hastalığa yakalananlara tedavi olarak serum veriliyor ve uyanmaları bekleniyor. Köylüler ise durumu hastalığı 600 metre uzaklıktaki eski uranyum madenine bağlıyordu.

TERK EDİLMİŞ URANYUM MADENİ

Kalaçi köyü ve çevresinde uzun süren araştırmaların ardından, köy sakinlerinin hayatını büyük bir kabusa dönüştüren olayın sebebinin terk edilmiş bir uranyum madeni olduğu tespit edildi.

Sovyetler Birliği döneminde Kalaçi köyüne yakın bir bölgede bulunan Krasnogorsk kasabasında uranyum çıkarılıyordu. Ancak uranyum çıkarılan maden ocağı yıllarca terk edilmesine rağmen etrafına zehir saçmayı sürdürüyor.

Terk edilmiş uranyum maden ocağının bulundu bölge ve çevresinde karbondioksit oranının normalin 10 katından fazla olduğu belirlenirken, bu durumun bölgede yaşayan insanlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu açıklandı. Uzun süren araştırmaların ardından Kalaçi köyündeki "uyuma" hastalığının terk edilmiş uranyum maden ocağından kaynaklandığı belirlendikten sonra Kazakistan hükümeti acil önlem almaya başlamıştı.

GAZ YERALTI SULARINA KARIŞMIŞ

Rusya'nın başkenti Moskova ve Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılan incelemelerde, uranyum madeninin neden olduğu radon gazının bölgedeki yeraltı sularına karıştığı da tespit edildi.