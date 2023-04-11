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Esrarengiz madde baba ile 2 çocuğunu yaktı

Ankara’da ne olduğu henüz tespit edilemeyen yanıcı bir maddeyle baba ve 2 oğlu uğraşmaya başladı. Bu sırada maddenin aniden parlaması sonucu baba ve 2 çocuğu yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 08:29
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Esrarengiz madde baba ile 2 çocuğunu yaktı

Esrarengiz madde baba ile 2 çocuğunu yaktı
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Editör: Osmancan EROK

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi, Selçuklu Mahallesi, Karayağız Sokak'ta meydana geldi. Baba Mutlu C. yanıcı bir madde ile uğraşmaya başladı. Mutlu C., başına gelecek korkunç olaydan habersiz maddeyi kurcalamaya devam etti.

Madde birden alev topuna döndü. Alevler baba Mutlu C. ve çocukları Ece ve Mete C.'nin yanarak yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ve çocuklarının ilk tedavileri sağlık ekiplerince yapıldı.

Polis ekipleri yanıcı maddenin içeriğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 

 

 

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