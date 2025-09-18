Eşref Rüya başlar başlamaz TT oldu! Demet Özdemir oyunculuğu ile ağlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eşref Rüya başlar başlamaz TT oldu! Demet Özdemir oyunculuğu ile ağlattı

Dün akşam ikinci sezonunun ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Eşref Rüya başlar başlamaz sosyal medyada TT’i oldu.

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Eşref Rüya ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı. Her sahnesiyle izleyicisini adeta ekrana bağlayan Eşref Rüya sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

p.webp

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in oyunculuk performansı izleyiciler tarafından övgüye boğuldu. Kanal D’nin iddialı dizisi yeni bölümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

o.webp

HERKES DEMET ÖZDEMİR’İ KONUŞTU

Özdemir'in kardeşi Afra'nın ölümünü öğrendiği sahneler izleyenlerden tam not aldı. Güzel oyuncuya; 'İzlerken titredim', 'Çok başarılı', 'Oynarken yaşadı', 'Oyunculuk dersi verdi resmen', 'Muhteşem oynamış' gibi yorumlar yapıldı.

09.webp

o0.webp

g1e2iajw4aavdnj.jpg

g1e2ir-wqaatka4.jpg

g1e2iuvxqaainf0.jpg

g1e2ja1xiaaa-te.jpg

h.jpg

p-001.webp

Son Haberler
Show TV ve Habertürk'ün ipini "Gri liste" çekti! Gizli toplantıdan baskın kararı çıktı...
Show TV ve Habertürk'ün ipini "Gri liste" çekti! Gizli toplantıdan baskın kararı çıktı...
Victor Osimhen'den Galatasaray'a bir kötü haber daha!
Victor Osimhen'den Galatasaray'a bir kötü haber daha!
Haksız ithamların vebali ve zararları açısından Atatürk ve din meselesi
Haksız ithamların vebali ve zararları açısından Atatürk ve din meselesi
Amasra'da fırtına! Dalga boyu 5 metreye ulaştı
Amasra'da fırtına! Dalga boyu 5 metreye ulaştı
Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracak
Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracak