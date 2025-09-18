Eşref Rüya başlar başlamaz TT oldu! Demet Özdemir oyunculuğu ile ağlattı

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Eşref Rüya ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı. Her sahnesiyle izleyicisini adeta ekrana bağlayan Eşref Rüya sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in oyunculuk performansı izleyiciler tarafından övgüye boğuldu. Kanal D’nin iddialı dizisi yeni bölümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.
HERKES DEMET ÖZDEMİR’İ KONUŞTU
Özdemir'in kardeşi Afra'nın ölümünü öğrendiği sahneler izleyenlerden tam not aldı. Güzel oyuncuya; 'İzlerken titredim', 'Çok başarılı', 'Oynarken yaşadı', 'Oyunculuk dersi verdi resmen', 'Muhteşem oynamış' gibi yorumlar yapıldı.