Dizide Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Tek'in baş belası olan oyuncu, "İşimiz çok eğlenceli. Bu rol de oyuncu için eğlenceli bir rol" şeklinde konuştu.

Kötü adamı canlandırırken ruhsal olarak sarsılmadığını vurgulayan Rumeli, "Rol bittiğinde kostümü asıp evime döndüğümde yine Taner oluyorum. Kötü karakteri takmamayı öğrendim" dedi.

‘DEMET EĞLENCELİ, ÇAĞATAY RAHATLATICI’

Taner Rumeli, Eşref Rüya'daki meslektaşları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i övgü dolu sözlerle andı. ‘İkisiyle çalışmak çok keyifli’ diyen sanatçı, ‘Demet çok eğlenceli, Çağatay çok yumuşak, rahatlatıcı enerjisi olan biri’ değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli oyuncu, setteki havaya da değindi: Kamera arkası, ekip, yapımcılar, herkes mükemmel bir uyum içinde. Bu nadir rastlanır bir durum. Başarı da tam buradan kaynaklanıyor.

'EŞREF'TEN SONRA PAZARA GİDEMEYECEĞİM GALİBA’

Taner Rumeli, Eşref Tek ve Nisan hayranlarının öfkesini çeken Dinçer karakteri nedeniyle dışarıda olumsuz tepkiler aldığını da kabul etti. Katıldığı yayında bundan memnuniyet duyduğunu belirten oyuncu, "Çünkü işimi iyi yaptığımı gösteriyor. 'Eşref'ten sonra pazara gidemeyeceğim galiba' diye şaka yapıyorum, zira Dinçer çok kötü bir karakter" ifadesini kullandı.

