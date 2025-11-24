Dizide Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Tek'in baş belası olan oyuncu, "İşimiz çok eğlenceli. Bu rol de oyuncu için eğlenceli bir rol" şeklinde konuştu.

Eşref Rüya'nın Dinçer’i Taner Rumeli'den ezber bozan çıkışı: Kötü karakteri takmamayı öğrendim - Resim : 1

Kötü adamı canlandırırken ruhsal olarak sarsılmadığını vurgulayan Rumeli, "Rol bittiğinde kostümü asıp evime döndüğümde yine Taner oluyorum. Kötü karakteri takmamayı öğrendim" dedi.

Eşref Rüya'nın Dinçer’i Taner Rumeli'den ezber bozan çıkışı: Kötü karakteri takmamayı öğrendim - Resim : 2

‘DEMET EĞLENCELİ, ÇAĞATAY RAHATLATICI’

Taner Rumeli, Eşref Rüya'daki meslektaşları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i övgü dolu sözlerle andı. ‘İkisiyle çalışmak çok keyifli’ diyen sanatçı, ‘Demet çok eğlenceli, Çağatay çok yumuşak, rahatlatıcı enerjisi olan biri’ değerlendirmesinde bulundu.

Eşref Rüya'nın Dinçer’i Taner Rumeli'den ezber bozan çıkışı: Kötü karakteri takmamayı öğrendim - Resim : 3

Deneyimli oyuncu, setteki havaya da değindi: Kamera arkası, ekip, yapımcılar, herkes mükemmel bir uyum içinde. Bu nadir rastlanır bir durum. Başarı da tam buradan kaynaklanıyor.

Eşref Rüya'nın Dinçer’i Taner Rumeli'den ezber bozan çıkışı: Kötü karakteri takmamayı öğrendim - Resim : 4

'EŞREF'TEN SONRA PAZARA GİDEMEYECEĞİM GALİBA’

Taner Rumeli, Eşref Tek ve Nisan hayranlarının öfkesini çeken Dinçer karakteri nedeniyle dışarıda olumsuz tepkiler aldığını da kabul etti. Katıldığı yayında bundan memnuniyet duyduğunu belirten oyuncu, "Çünkü işimi iyi yaptığımı gösteriyor. 'Eşref'ten sonra pazara gidemeyeceğim galiba' diye şaka yapıyorum, zira Dinçer çok kötü bir karakter" ifadesini kullandı.

Eşref Rüya'nın Dinçer’i Taner Rumeli'den ezber bozan çıkışı: Kötü karakteri takmamayı öğrendim - Resim : 5

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D'de.

Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu yaşını soranlara cevabı patlattı: Esprisi olay oldu!Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu yaşını soranlara cevabı patlattı: Esprisi olay oldu!Magazin
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Beşiktaşlı Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Yaş farkı dikkat çekti!Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Beşiktaşlı Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor? Yaş farkı dikkat çekti!Magazin