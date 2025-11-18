Yarattığı Irmak karakteriyle kendi hayran kitlesini oluşturan ve kariyerinin zirve dönemlerinden birini yaşayan başarılı oyuncu, "Bu kadın nasıl 42 yaşında ya?" yorumunu listesinin başına koyduğunu belirterek espriyi patlattı: "Göstermiyorum. 24 desem, atma Ziya, o kadar da değil." Dizide daha sert ve mesafeli bir duruş sergileyen Benderlioğlu, günlük yaşamında sınırları zorlandığı takdirde tıpkı Irmak gibi olabileceği uyarısında bulundu.

"DOSTLARIM İÇİN SONUNA KADAR GİDERİM"



Ceren Benderlioğlu, canlandırdığı roller nedeniyle kendisinin de sert göründüğüne dair yapılan yorumlar hakkında konuştu. Bu eleştirilere "Bazen evet" diyerek kısmen hak veren oyuncu, "Damarıma basılırsa sert çıkışlarım olur" ifadesini kullandı. Irmak karakteriyle arasındaki en güçlü ortak noktayı ise şöyle dile getirdi: "Dostları için sonuna kadar giden biri Irmak. Ben de öyleyim." Oyuncu, mesleğinin hayata bakış açısını nasıl şekillendirdiğini açıklarken şunları ekledi: "Yaş aldıkça, okudukça, oynadığım karakterlerle iç içe geçtikçe bakış açım dönüştü. Bunun için senaristlere minnettarım."

"ÇALIŞABİLDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Emir Benderlioğlu ile evliliğinden Nur adında bir kızı bulunan başarılı sanatçı, anneliği bir şirketi yönetmeye benzetti. Katıldığı bir YouTube yayınında "Bir sürü fazı var anneliğin" diyen isim, "En çok zamanımı alan ve en çok keyif veren şey. Kolay mı? Asla" şeklinde konuştu. Benderlioğlu, bu yoğun tempoda Ceren olarak kalmayı nasıl başardığını ise şu sözlerle izah etti: "Dua ediyorum. Çünkü gerçekten zor. Ama üretmek, koşturmak ve nefes almak bana gençlik veriyor. Çalışabildiğim için şükrediyorum."

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.