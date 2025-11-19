Bu ilişki iddiasında ikilinin aralarındaki yaş farkı ise en çok merak edilen detay olarak öne çıkıyor.

Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri olarak Nisan rolüne bürünen yetenekli sanatçı Demet Özdemir'in, Beşiktaş forması giyen futbolcu Emirhan Topçu ile ilişkiye başladığı konuşuluyor.

Yaş farkları da kamuoyunun ilgisini iyice çekmiş durumda.

No: 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi hit yapımlarda parlayan ve günümüzde Eşref Rüya ile izleyiciyi büyüleyen Demet Özdemir, şimdi de kişisel ilişkileriyle gündemin odağında.

MagazinBurada'da yayınlanan habere göre; Kadir Güneş'ten ayrıldığı söylentileri dolaşan popüler ismin, kalbi Beşiktaşlı sporcu Emirhan Topçu için attığı iddia ediliyor.

Demet Özdemir ile Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Emirhan Topçu, bu söylentilere henüz resmi bir yanıt vermezken, sosyal medyada hızla yayılan haber taraftarlarını ve hayranları şimdiden coşturmuş görünüyor.

Bu flört iddiasının en tartışmalı yanı ise 33 yaşındaki başarılı oyuncunun, Emirhan Topçu'dan tam 8 yaş büyük olması. Bu detay, magazin dünyasında bolca yorumlanıyor.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Güzelliğiyle hayran bırakıp, enerjisiyle ekranları ısıtan Demet Özdemir'in profesyonel yolculuğu kadar özel dünyası da her daim ilgi odağı.

Oyunculuğunun yanı sıra dans kökenli geçmişiyle de sıkça gündeme gelen Özdemir, romantik komedi türünün vazgeçilmez yüzlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Demet'in sanat dünyasındaki macerası dans pistlerinde başladı. Bengü'nün yardımcı dansçısı olarak ilk adımlarını atan Özdemir, hızla becerilerini zirveye taşıdı.2013'te "Sana Bir Sır Vereceğim" yapımında Aylin rolüyle televizyon seyircisiyle tanıştı.

Sonra "Çilek Kokusu" ve "No:309" projeleriyle şöhret basamaklarını tırmandı. Gerçek patlamasını "Erkenci Kuş"ta Sanem karakteriyle yaşadı.

Devamında Netflix'in "Aşk Taktikleri" filmi ve FOX'un "Adım Farah" dramasıyla kariyerini taçlandırdı.

Güncel olarak Çağatay Ulusoy'la başrolü üstlendiği 'Eşref Rüya'da Nisan'ı başarıyla yorumluyor.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu, 2012'de henüz 12 yaşındayken Çaykur Rizespor'un altyapı takımlarına katılarak yeşil sahalara adım attı. 2017'de A takım kadrosuna terfi etti.

Profesyonel kariyerindeki ilk resmi karşılaşmasını 21 Eylül 2017'de Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Gençlik karşısında oynadı.

Süper Lig öncesi ilk lig mücadelesini ise 21 Ocak 2018'de Manisaspor'u 3-0'la geçtikleri maçta verdi. O sezon sonunda Rizespor, Süper Lig'e terfi etti.

Bir sonraki yıl Süper Lig'de pek süre alamayan Topçu, yalnızca 3 kupa maçında ter döktü.

2019-20'de Bosna Hersek kulübü Čelik Zenica'ya kiralık gönderildi.20 Ocak 2021'de 1. Lig takımı Menemenspor'a emanet edildi ve burada ligde 15 müsabakaya katıldı.30 Haziran 2021'de kiralık dönemi sona eren Topçu, Rizespor'a döndü.

2021-22'de Süper Lig'de 12 maça forma giydi.2 Ağustos 2024'te Beşiktaş'a transfer oldu.

11 Ağustos 2024'te Samsunspor fileleri karşısında 78. dakikada sahaya girerek Beşiktaş'taki debutunu yaptı. Ertesi hafta Antalyaspor'u 4-2 yendikleri randevuda sol bekte görev aldı.

Ligin 7. haftasından itibaren 11'inci adam haline gelen Topçu, 8 Şubat 2025'te Sivasspor'a attığı golle ilk sevinç yaşadı.