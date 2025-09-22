Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir hayranlarını uyardı

Son dönemde ünlü isimleri hedef alan sosyal medya dolandırıcılarına bir uyarı da Eşref Rüya dizisinin Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir’den geldi. Özdemir, adını kullanarak para isteyen sahte hesapların ortaya çıktığını belirterek takipçilerini bilgilendirdi.

Kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, sahte numaralardan gelen taleplere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Özdemir, “Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim” sözleriyle takipçilerine seslendi.

Uzmanlar özellikle sosyal medyada hızla artan dolandırıcılık vakalarına karşı , kullanıcıların yalnızca resmi ve doğrulanmış hesaplardan gelen bilgilere itibar edilmesi gerektiği yönünde ikazlarını yineliyorlar.

Sosyal medya kullanıcılarının, kendilerine ulaşan şüpheli mesajları yetkililere bildirmesi ve kişisel verilerini paylaşmaması gerektiği vurgulanıyor.