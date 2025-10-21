Son olarak Piyasa dizisinde yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, estetiği fazla kaçırınca sosyal medyanın diline fena düştü. Alişan’ın son halini görenler “Gelin kaynana toprağından derler” diyerek esprili yorumlarda bulundular.

SON HALİ OLAY OLDU

Şarkıcı Seda Sayan'la Beşiktaş'ın eski futbolcularından, yorumcu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan estetiği fazla kaçırınca son hali olay oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine; 'Gelin kaynana toprağından derler', 'sana ne olmuş?', 'kendine ne yaptın?' 'gibi yorumlar yapıldı.

Birkaç hafta önce de imaj değişikliğine giderek koyu saçlarını yeniden sarıya boyadı. Güzel oyuncunun son hali Seda Sayan’a benzetildi.