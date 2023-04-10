Safiye Soyman estetik sonrası görüntülendi. ''Pişman değilim, genç kız gibi oldum''

62 yaşındaki şarkıcı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün de ameliyat sonrası ortaya çıkan sonuçtan çok memnun olduğunu açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Doktora pansumana geldiğini söyleyen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" dedi.

"20 YIL GENÇLEŞTİM"

Estetik sonrası neşeli hali dikkat çeken sanatçı, "Faik Bey çok memnun bu durumdan. En az 20 yıl geriye gittik. Bu yeni son sistem, o büyük ameliyatlardan değil. Çok mutluyum bütün hanımlara tavsiye ederim. Hemen böyle dişçiye gider gibi iki saate yapılan bir operasyon" ifadelerini kullandı.

"SANATÇININ YAŞI OLMAZ"

Yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını vurgulayan şarkıcı, "Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Onun için biz de böyle halkımıza ve kendimize saygımızdan dolayı, görüntümüzle, giyimimizle bu şekilde çıkmalıyız onların karşısına. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı" şeklinde konuştu.



