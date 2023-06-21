Estonya eşcinsel evliliği onaylayan eski Sovyetlerin ilk ülkesi oldu

Estonya parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren cinsiyetlerine bakılmaksızın herhangi iki kişi arasında evlilik yapılabileceğini ortaya koyuyor.

Aile Hukuku Yasası'nda yapılan yeni değişikliklerin kabul edilmesi, ülkedeki evli olmayan çiftlerin evlat edinememeleri nedeniyle çocuk evlat edinmek isteyen eşcinsel çiftler için de imkan tanıyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas basın açıklamasında, "Bu, kimseden bir şey almayan ama birçokları için önemli bir şey veren bir karardır." dedi. Kallas, "Aynı zamanda toplumumuzun birbirine karşı duyarlı ve saygılı olduğunu da gösteriyor. Estonya ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.