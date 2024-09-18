Estonya sahte askeri ekipman için ihale açtı

Estonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından Tallinn'de savunma yatırımlarını artırma çabası içinde. Ülke, düşman kuvvetlerini aldatmak için sahte askeri teçhizat tedarik etmek amacıyla bir ihale başlattı. Estonya Savunma Yatırımları Merkezi, Eylül ortasında maket platformlar için teklif davetinde bulunan ihale belgelerini yayımladı. Tallinn, bu satın alma işlemi için 10 milyon dolar bütçe ayırmayı planlıyor.

Yetkililer, gerçek silah sistemleri, mühimmat, iletişim ve radar ekipmanları benzeri sahte teçhizatların yanı sıra, bu ekipmanların kurulumu ve bakımı konusunda eğitimli modeller arıyor. Ancak, hangi tür sahte tuzakların kullanılacağı ve hangi askeri birlikler tarafından kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Estonya, Rusya'nın Ukrayna topraklarıyla sınırlı kalmayabileceğinden endişe eden Avrupa NATO üyelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Estonya Ordusu'nun iki tugayından birinin komutanı Albay Mati Tikerpuu, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda, ittifak takviyeleri gelene kadar Tallinn'in "birkaç hafta boyunca bir işgale direnebileceğini" belirtti.

2023'te Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinden bu yana, Baltık ülkeleri (Litvanya, Estonya ve Letonya) Rus topraklarına yakınlıkları nedeniyle bölgeyi koruma stratejilerini güçlendirdi. Bu kapsamda, Polonya, Finlandiya ve Norveç ile işbirliği içinde Moskova'ya karşı bir "drone duvarı" inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca, Estonya, Rusya ile 294 kilometrelik sınır boyunca kameralar ve radarlarla donatılacak bir çit inşa etme sürecinde.

Ukrayna, Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana çeşitli sahte askeri teçhizat kullanıyor. Şubat ayında sosyal medyada, Almanya'nın sağladığı Iris-T hava savunma sistemlerinin ve ABD yapımı AN/MPQ-64 Sentinel radarlarının gerçekçi kopyalarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Ayrıca, Almanya, Rheinmetall'e havadan kızılötesi algılayıcılar için 50 milyon avroluk bir sözleşme imzaladı. Bu cihazlar, askeri uçakların füzelerden korunmasına yardımcı olacak.