Estonyalı atletten büyük başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Estonyalı atletten büyük başarı

Rasmus Mägi, Paris Olimpiyatları erkekler 400 metre engellide yarı finalde 48.16'lık derecesiyle ikinci oldu ve üst üste üçüncü kez finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Mägi son viraja kadar beşinci-altıncı sırada koşuyordu, ancak bitiş çizgisinde bacaklarında birkaç rakibi geçmeye ve bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeye yetecek güce sahipti ve bu da onu doğrudan finale taşıdı.

Geçen yılın Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kyron McMaster, Estonyalı'dan yalnızca saniyenin yüzde biri kadar daha hızlıydı.

Genel olarak Mägi altıncı en iyi zamanı elde etti. Son Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekoru sahibi Norveçli Karsten Warholm 47,67 ile en hızlısı oldu.

Fransız Clement Ducos (47.85), Amerikalı Rai Benjamin (47.85) ve Brezilyalı Alison dos Santos (47.95) da 48 saniyenin altında koştu.

Katarlı Abderrahman Samba (48.20) ve Jamaikalı Roshawn Clarke (48.34) ilk sekize giren son isimler oldu.

Final müsabakası 9 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.

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