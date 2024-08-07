Estonyalı atletten büyük başarı

Mägi son viraja kadar beşinci-altıncı sırada koşuyordu, ancak bitiş çizgisinde bacaklarında birkaç rakibi geçmeye ve bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeye yetecek güce sahipti ve bu da onu doğrudan finale taşıdı.

Geçen yılın Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kyron McMaster, Estonyalı'dan yalnızca saniyenin yüzde biri kadar daha hızlıydı.

Genel olarak Mägi altıncı en iyi zamanı elde etti. Son Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekoru sahibi Norveçli Karsten Warholm 47,67 ile en hızlısı oldu.

Fransız Clement Ducos (47.85), Amerikalı Rai Benjamin (47.85) ve Brezilyalı Alison dos Santos (47.95) da 48 saniyenin altında koştu.

Katarlı Abderrahman Samba (48.20) ve Jamaikalı Roshawn Clarke (48.34) ilk sekize giren son isimler oldu.