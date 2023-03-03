Uçacak denilen Türkiye'de kasapların yeni kampanyası. Et alamayana etli kemik

Odatv'nin haberine göre, aynı yerden aynı marka ürünü 1 hafta sonra aynı fiyata alamamaktan yakınan vatandaşlar bırakın ay sonunu ayın ortasını bile getiremez duruma getirildi. Önceden orta direk olarak tabir edilen kesim şu an dar gelirli konumuna düşürüldü.

Örtünmek için giyinmek, ölmemek için yemek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar "Biz değil ama bizi bu duruma düşürenler utanmalı. İkinci el pazarından kıyafetler alarak resmen örtünüyoruz. Moda bizim için Kadıköy'de bir semt adı. Lezzet ise parası olan için geçerli. Eve fırından taze ekmek götürürsek bizden mutlusu yok" diyerek durumlarına isyan ettiler.

Vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte temel besin ürünlerine neredeyse erişilemez oldu. Artan hayat pahalılığı ile birlikte vatandaşlar kırmızı et satın alamayacak hale geldi. Sosyal medyada yayınlanan ve bir kasapta çekildiği belirtilen görüntü ise gündem oldu. Kasapta, "İndirimli ürün" adı altında etli kemiğin 50 TL'ye satılıyor.

Bir fırında çekildiği belirtilen et reyonundaki “İndirimli ürün”ün sosyal medyada yayınlanması ise tepkilere neden oldu. Söz konusu görüntüde “İndirimli ürün” olarak 50 TL’ye etli kemik satıldığı görüldü.

Bir zamanlar sokak hayvanları için önceden bedavaya verilen kemiklerin artık parayla satıldığının görülmesi vatandaşları isyan ettirdi.