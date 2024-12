Et fiyatları 2025'te 4 haneye çıkacak! Dar gelirliyi yıkan açıklama

2024'ün bitmesine sayılı günler vatandaşlar bir kez daha zam yağmuruna tutuldu. Son umut olarak asgari ücret zammını bekleyen vatandaş et fiyatlarına gelecek zam haberleri ile yıkıldı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, 2025 yılı ile birlikte etin kilosunun ne kadar olacağını açıkladı.

Günaydın gazetesinden Şeyda Aydemir'in haberine göre Saruhan Yağmur, et fiyatlarının yeni yılda bin 200 liranın üzerine çıkacağını söyledi. Şu anda marketlerde satılan etin kilosunun bin 200 lira, ciğerin kilosunun ise 750 TL olduğunu hatırlatan Şeyda Yağmur, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sert eleştiriler yöneltti.

‘ETİN KİLOSUN BİN 200 LİRAYI GEÇECEK’

Et ve Süt Kurumu'nun kendilerine et satmayıp marketlere et sağladığını vurgulayan Saruhan Yağmur, ’’Et ve Süt Kurumu sakatat da dahil bize hiçbir şekilde et vermiyor. İleriki zamanlarda sakatat fiyatları da uçacak. Şu anda ciğerin kilosu 750 TL. Şubat veya Mart gibi bin lirayı geçecek. Et fiyatları da bin 200 liranın üstüne çıkacak. Marketlerde etin kilosu bin 200 lira civarında. Şu anda eti en pahalı satan yerler aslında marketler." diye konuştu.

"UCUZA ALIP PAHALIYA SATIYORLAR"

Kurumun sağladığı etlerin kasaplara verilmediğini, marketlere verildiğini söyleyen Saruhan Yağmur " Ama onlarda ucuza alıp, pahalıya satıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bu konuya el atması lazım. Ya esnafa sahip çıkacaklar ya da esnaf bildiğini okuyacak.’’ dedi.