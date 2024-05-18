Et tesisinde hayvana işkence ettiler. Başına baltayla vurup bıçakla saldırdılar

Kaynak: DHA
Et tesisinde hayvana işkence ettiler. Başına baltayla vurup bıçakla saldırdılar
Amasya’da bir et tesisinde çekilen görüntüler ‘Bunu yapan insan olamaz’ dedirtti. Huysuzlanan bir hayvanı sakinleştirmeye çalışan görevliler önce hayvanın başına baltayla vurdu. Sonrasında ise bıçakla saldırdı. Görüntüleri çekenler utanmadan sosyal medyada paylaştı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan bir entegre et tesisinde yaşanan büyük skandal sosyal medyada paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde kesim öncesi huysuzlanan bir büyük baş hayvana görevlilerden biri bayılması için baltayla kafasına vurdu. Bir başka görevli ise hayvana defalarca bıçak sapladı.

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Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi sonrası büyük skandala karışan 5 kişi gözaltına alındı. Amasya Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada idari ve adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca tesisin avukatı Mehmet Akif Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla bugüne kadar karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, nasıl geliştiğiyle ilgili en kısa zamanda açıklama yapacağız. Üzücü bir olay” dedi.

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