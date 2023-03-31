'Et ve kıyma alamayan yurttaş, balığa yöneldi' 

Ramazan ayının ilk bir haftası geride kalırken yurttaşlar balıkçı tezgâhlarına yoğun ilgi gösterdi. Tezgâhlarda sardalya ve palamutun kilosu 50 liradan, istavritin kilosu 70 liradan, hamsinin kilosu ise 100 liradan satılıyor.

'YURTTAŞ BALIĞA YÖNELMEK ZORUNDA KALDI'

Satışlar hakkında bilgi veren balıkçı esnafı Erkan Aslanbenzer, ramazan ayında satışların güzel ilerlediğini ifade ederek, “Ramazan satışlarımızı pek etkilemedi. Kıymanın kilosu 300-350 lira olunca yurttaş balığa yönelmeye başladı. Hamsinin kilosu 100 lira, uskumrunun 80 lira, palamutun 50 lira, istavritin 70 lira, sardalyanın 50 lira, somon balığının da 200 liradan satılıyor. Yurttaş adeta balığa hücum etti. Ramazanda yurttaş kıymayı alamayınca balığı tercih ediyor. En çok somon, uskumru, hamsi ve palamut satılıyor. Yurttaşlar bu balıkları tercih ediyor. Ramazandan sonra denizde avlanma sezonu kapanıyor. Ramazandan önce yurttaşlar balık yiyemedi. Balık yenmeyince de fiyatlar yarı yarıya düştü. 40-50 liraya hamsi sattık. Özellikle ramazanda yurttaşlar balık almaya başlayınca fiyatlar biraz yükseldi ama yine de fiyatlar normal seviyede” diye konuştu.(AA)