Et ve Süt Kurumu 40 bin canlı hayvan alınacağını açıkladı

Et ve Süt Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Piyasa regülasyonu ile görevli olan kurumumuz yaklaşan Ramazan ayın öncesinde tüketicilerimizin uygun fiyatlı kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler almıştır. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacı ile kurumumuzca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, Ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır” denildi.

Kesilen etlere halkın nereden ulaşacağı söylenen açıklamada, "Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Böylelikle her Ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.