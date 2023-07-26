Et ve Süt Kurumu sığır eti ithal edecek. Hayvancılık bitirildi ithalat başladı

Ekonomi Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'ın yazısına göre, Hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla kurulan Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya’dan tır bazlı taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya’dan ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacak. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum, istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek.

Kurum’dan yapılan duyuruda şöyle deniliyor: “Kurumumuzca, kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara (şarküteri üretimi yapan) tır bazlı olarak ithal taze karkas sığır eti satışı yapılacaktır.”

İKİ GÜN SÜRE VERİLDİ

İthal taze karkas et almak isteyen işletmeler, bugün saat 16.00’ya kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Et ve Süt Kurumu’nun duyuruyu 24 Temmuz’de yaparak sadece 2 günde başvuru yapılmasını istemesi de dikkat çekti. Soru işaretlei yarattı.

Başvurular komisyon tarafından değerlendirilerek haftalık dağıtım listesi belirlenecek.

Duyuruda: ”Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.” denildi.

PEKİ KOŞULLARDA NELER VAR?

Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre ithal taze karkas sığır eti satış koşulları ise şöyle:

1- Başvurular, Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan “Talep Formu ve Taahhütname” doldurularak, talep edilen diğer evraklarla birlikte Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (Genel Evrak Arşiv Şube Müdürlüğüne) elden teslim edilerek yapılacaktır.

2- Talepler en az 1 tır olarak yapılacaktır.

3- Kurumumuzca oluşturulan Komisyon tarafından, Alıcı firmaların kapasite raporu ile yıllık üretim cetveli göz önünde bulundurularak dağıtım yapılacaktır.

4- Polonya mahreçli İthal Taze Karkas Sığır Eti satış fiyatımız 195,00 TL/Kg + KDV olup, satışlar peşin bedelle (Mal bedeli, Kombina Müdürlüğünün belirleyeceği hesap numarasına EFT veya havale yoluyla yapılacaktır) gerçekleştirilecektir.

İthal et peşin ödeme ile satılacak

5- Kurumun uygun bulması halinde satış fiyatında güncelleme yapılabilecektir.

6- Polonya mahreçli tır bazlı ithal taze karkas sığır eti satışlarında ödemeler, veteriner giriş belgesi üzerinde belirtilen kilogram üzerinden yapılacaktır. Faturalandırmada veteriner giriş belgesi üzerinde belirtilen kilogram esas alınacaktır. Alıcı firma, buna herhangi bir itirazda bulunmayacağına dair taahhütname imzalayacaktır.

7- Tır bazlı satışlarda ödeme ve teslimat günü alıcıya ilgili işyerimiz tarafından bildirilecektir. Bu bildirim tarihinden itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde ödeme yapılacaktır. Alıcı firma, ödemeye ilişkin dekontu teslimattan önce İstanbul Et İşletme Müdürlüğü’ne tevdi edecektir. Ödeme yapılmaması durumunda sıradaki alıcı firmaya teslimat yapılacaktır.

8- Satış ve teslimatlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Teslim şartları

9- Teslimatlar İstanbul Et İşletme Müdürlüğünce yapılacak olup teslim yeri İstanbul Et İşletme Müdürlüğü rampasıdır.

10-Teslimattan sonraki nakliye vb. diğer tüm masraflar alıcıya aittir.

11- Ürün teslimatı; kabul işlemi ve ödemeden sonra gerçekleştirilir.

12- Ürünün sevkiyatı frigorifik araçlarla yapılacaktır.

13- Kurum, ürün teslimatından sonra ürününün kalitesine ve tartımına ilişkin sorumluluk kabul etmeyecektir. Alıcı, bu konu hakkında itiraz etmeyeceğine dair İstanbul Et İşletme Müdürlüğü’ne taahhütname verecektir.

14- Alıcılar, teslimat noktasında yeteri kadar yetkili personel görevlendirecektir.

15- Satış usul ve esasları, başvuru formu ve taahhütname firma yetkilisi tarafından doldurularak imzalanacaktır. Firma yetkilisi müracaat aşamasında aşağıda yer alan belgeleri ibraz edecektir.