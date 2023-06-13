Et ve Süt Kurumu’nda skandal görüntü: Başına defalarca sopayla vurdular

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada görevli bir kişi, kesim öncesi bir büyükbaş hayvanı başına defalarca sopayla vurdu.

DHA’nın aktardığına göre olay, öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi.

İddiaya göre, kesime hazırlanan bir büyükbaş hayvanı görevliler müdahale ederek yere yatırdı.

Daha sonra bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi.

Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

"ŞÜPHELİLERDEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki 2 personelin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinasında 25 Mayıs'ta gerçekleştiği ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ve İ.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.