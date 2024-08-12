Et ve yumurta satışı için yeni dönem. Resmen açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği standartlarını artırmak amacıyla et ve yumurta üretiminde yeni düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, yumurta üretiminde Avrupa Birliği standartlarının yakalanması ve israfın önlenmesi hedefleniyor.

YUMURTLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 28 GÜNLE SINIRLANDIRILACAK

Yapılan düzenlemelere göre, A sınıfı yumurtaların tüketiciye ulaşma süresi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günle sınırlandırılacak. Ayrıca, bu yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılacak. 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar, B sınıfı olarak değerlendirilecek. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi, "Son Tüketim Tarihi" ibaresi de "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" olarak değiştirilecek.

“BURGER” VE “KANATLI BURGER” DİYE AYRILACAKLAR

Et tebliğinde de önemli yenilikler bulunuyor. “Burger” ve “kanatlı burger” gibi yeni tanımlar mevzuata eklenirken, kanatlı eti döneri ve kanatlı eti karışımlarındaki yağ oranı %20’den %15’e düşürülecek. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kanatlı sucuklardaki kalsiyum limitinin de yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPILACAK

Bakanlık, ayrıca kesimhanelerde kamera sistemi kurulmasını zorunlu hale getirecek. İlgili taraflardan gelen görüşleri değerlendiren Bakanlık, taslak düzenlemelere son şeklini verecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

BU TÜRLERİN AVCILIĞI YASAKLANDI

Su ürünleri avcılığında da yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, hamsi avcılığı üretim planlamasına dahil edilerek toplam avlanabilir miktar 400 bin ton olarak belirlendi. Ayrıca, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından kritik öneme sahip endemik türlerin avcılığı tamamen yasaklandı.