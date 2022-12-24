Ethem Sancak Binali Yıldırım’a türküyle meydan okudu

Super Haber’in haberine göre, Vatan Partisi etkinliğine katılan Ethem Sancak, mikrofonu eline aldı, Türkü söyledi.

Sancak’ın performansı akıllara, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Türkü performansını getirdi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Murat Dalkılıç konseri öncesi sahneye çıkarak "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" ile “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini seslendirmişti.

Yıldırım, seyircilerin "Bir daha, bir daha" şeklindeki ısrarlarına "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi. Yıldırım'ın bu cevabı konser alanındaki vatandaşlarda gülüşmelere neden olmuştu.