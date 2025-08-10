Ethereum atağa kalktı: Kurumsal yatırımcı ilgisinde büyük artış yaşanıyor

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, 4.200 dolar seviyelerine yükseldi. Bu fiyat, en son 2021 sonunda görülen zirveye denk geliyor. 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 değer kazancı yaşanmasını sağlayan etkenin başında “kurumsal yatırımcıların bilançolarına ETH’yi eklemeye başlaması” geliyor.

Özellikle BlackRock’un iShares Ethereum Trust fonuna yönelim dikkat çekiyor. Tek bir günde Spot-Ethereum-ETF’lere toplamda 460 milyon dolarlık net giriş kaydedirken, iShares Ethereum Trust tek başına 255 milyon dolarla öne çıktı. Bu fonun yönettiği varlık miktarı ise artık 11,47 milyar doları aştı.

KURUMSAL TAŞIYICI: ETHEREUM-ETF’LERİ

Ethereum-ETF’leri temmuz 2024’te piyasaya sürüldü ancak başlangıçta beklentiyi tam karşılamadı. Yine de zaman içinde bu ETF’lerin ETH fiyatı üzerinde güçlü bir destek unsuru haline geldiği görülüyor. iShares Ethereum Trust fonunun bu kadar hızlı büyümesi, Ethereum’un kurumsal boyutta ciddi ilgi gördüğünün somut göstergesi.

20.000 DOLAR HEDEFİ: GERÇEKÇİ Mİ?

Kripto analisti Merlijn’in yaptığı teknik analiz, Ethereum’un potansiyel fiyat hedefini 20.000 dolar olarak işaret ediyor. Söz konusu grafik yorumuna göre “Ethereum şimdi yeniden yükselişe geçerse” bu seviyenin mümkün olabileceği belirtiliyor. Ancak bu hedef, yatırımcılara güçlü bir umut sunsa da kesin bir garanti anlamına gelmiyor.

ABD’DEN EK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni bir yönerge, 12,5 trilyon dolar büyüklüğündeki 401(k) emeklilik fonlarının kripto varlıklara yatırım yapabilmesine imkan tanıyor. Bu potansiyel kaynak, Ethereum gibi varlıklara ciddi sermaye akışının kapılarını aralayabilir.

Bitcoin ile karşılaştırıldığında, Ethereum’un şu anki fiyatı dört yıl önceki ATH seviyesine paralel. Bitcoin ise bu süreçte neredeyse iki kat değer kazanmış durumda. Bu bağlam, Ethereum’un güçlü toparlanma sinyallerine rağmen Bitcoin’in daha olumlu performans gösterdiği geçmişe işaret ediyor.

YATIRIMCILAR MERAKLI

Yükselen kurumsal ilgiler, ETF’lerin hızlı büyümesi, teknik analizlerin 20.000 dolar hedefine işaret etmesi ve ABD’den gelebilecek yeni yatırım akışları Ethereum’u yatırımcılar için yeniden cazip hale getiriyor. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği ve likidite kaynaklarının istikrarlı kalıp kalmayacağı dikkatle izlenmesi gereken başlıca göstergeler olarak öne çıkıyor.