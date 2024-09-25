Etimesgut Türkiye'nin göz bebeği olma yolunda ilerliyor

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu öncülüğünde düzenlenen KentFest, 8 ayrı ülkeden 15 gösteri ile 11-26 Ekim 2024 tarihlerinde Başkentliler ile buluşacak. Festival hakkında basın toplantısı düzenleyen Beşikçioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Etimesgut bir ilki yaşıyor. Halkımızın takdirinden sonra usta insanlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz uluslararası festivalin eşiğindeyiz. Avrupalı arkadaşlarımız, tiyatro sahipleri, tiyatro insanları bir sanatçının belediye başkanı olmasından çok heyecanlanmış olmalılar ki hiç ikiletmeden 4 ay içerisinde uluslararası bir organizasyonu yapmak öyle kolay bir iş değil. Ama tabii ki doğru adreste, doğru insanlara beraber hareket ettiğinizde ister istemez sonuca çok daha çabuk ulaşıyorsunuz. Bu manada Etimesgut hem Türkiye'nin göz bebeği olma yolunda ilerliyor, hem de dünyaya bu festival sayesinde kapılarını açıp kendisini ifade edebilecek bir ilçeye dönüşmek üzere. Bu benim baştan beri çok istediğim bir yapıydı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Başkan Beşikçioğlu, şunları söyledi: "Festivaller ve tasarruf tedbirleri konusunda ben, insana olan yatırımın tasarrufu olacağını düşünmüyorum. Özellikle kültür sanat, insana olan yatırımın ürünleridir. Eğitim, spor da öyledir. Yani insana olan yatırımların tasarrufu olmaz."

"HİZMETLER DEVAM EDİYOR"

Festival biletlerinin tükenmek üzere olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, şöyle konuştu: "Bizim biletlerimiz satışa çıktı ve şu anda tükenmek üzere. Zaten Etimesgut ilçesinin kendi içerisindeki eğitim kalitesi çok yüksek. Bunun üzerine yaptığımız bu festival bir başlangıç. Bunun karşılığı da olacaktır tabii ki. Bu inancımız devam ettiği sürece de eylemlerimiz devam edecek.

Artık belediyelerin çok amaçlı salonlardan kurtulup, odağı tiyatro olan görsel sanatların yapılabileceği yapılar haline dönüştürülmelidir. Umarım nüfusu 500 binin üzerinde olan ilçeler de kendi tiyatrolarını kurarak ülkenin kültür sanat konusundaki hizmetlerine devam ederler."

TÜRKİYE'DE GERÇEK ANLAMDA BİR KÜLTÜR SANAT POLİTAKASI YOK

"Erdal Beşikçioğlu başkan olduktan sonra 25-30 yıldır bu ilçede kültür sanatla ilgili neredeyse hiçbir şey olmadığını söyledi. O yüzden uluslararası tiyatro festivaliyle önce Etimesgut'a, sonra Ankara'ya, sonra da dünyaya bir şeyler söylemek istediğini beyan etti. Devlet, kamu ve sermaye yan yana gelirse ancak bir sanat kurumunun sürekliliği olabilir. Burada direkt bir belediye başkanı bunu talep ettiğinde ve devletle, sermayeyle ilişkisini kurabildiğinde çok iyi bir şey olabileceğini düşündük. Türkiye'de gerçek anlamda bir kültür sanat politikası yok. O politikasızlık bir politikaya dönüşmüş durumda. Bu çok ciddi bir şey."