Etiyopya borç batağında. Temerrüde düştüler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Etiyopya borç batağında. Temerrüde düştüler
Etiyopya, 33 milyon dolarlık ödeme için son tarih dolduktan sonra devlet borcunu ödeyemedi. Ülke temerrüde düştü.

Financial Times'ın haberine göre, Afrika ülkesi Etiyopya, 11 Aralık'ta son ödeme tarihi olan kuponların faiz ödemelerinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen ödeme yapamadı.

Böylece Etiyopya, Zambiya ve Gana'dan sonra temerrüde düşen 3. Afrika ülkesi oldu.

Fitch Ratings, çarşamba günü, ilk olarak 11 Aralık'ta ödenmesi gereken ödemeye ilişkin ödemesiz sürenin sona ermesinin ardından ülkenin kredi notunu "sınırlı temerrüde" düşürdü.

Afrika'nın ikinci en kalabalık ülkesi, koronavirüs salgınının baskıları ve kuzey Tigray bölgesindeki çatışmaların ekonomik büyümeyi engellemesi nedeniyle ilk olarak 2021'de borç hafifletmeye başvurmuştu.

Geçen yılın sonlarında iki yıllık iç savaşı sona erdirmek için yapılan ateşkese rağmen, ekonomisi yıllık yüzde 28'lik enflasyon oranı, döviz kıtlığı ve artan borç geri ödemeleri nedeniyle baskı altında.

Borçlarını yeniden yapılandırmak için uğraşan Etiyopya, G20'de ortaya konulan "Ortak Çerçeve" kapsamında borçlarının hafifletilmesini ve askıya alınmasını istiyor.

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