Etiyopya'da Amhara milisleri ve ordu arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde "Fano" adlı yerel milisler ve ordu güçleri arasında çatışmaların şiddetlendiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Etiyopya'da Amhara milisleri ve ordu arasındaki çatışmalar şiddetlendi

BBC'nin haberine göre, eyaletteki yerel sakinler, çok sayıda bölgede çatışmaların şiddetlendiğini söyledi.

Haberde, iletişim hatlarının kesik olduğu bölgede, çatışmalarda ağır silahların kullanıldığı aktarıldı.

Ağustos ayında olağanüstü hal ilan edilen eyalette, silahlarını bırakmak istemeyen Amhara milisleri ile ordu arasında çatışmalar aylardır sürüyor.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), geçen hafta, Amhara'da hava saldırıları ve bombardımanlar sırasında çok sayıda sivilin öldüğünü ve en az 200 kadının da tecavüze uğradığını açıklamıştı. Etiyopya ordusu doğrudan yargısız infazla, milisler de bölgedeki memurları öldürmek ve kaçırmakla suçlanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray'da çıkan isyan hareketinin bitmesi sonrası hükümetin "Fano" adlı Amhara milislerini silahsızlandırma girişimi çatışmalara yol açmıştı.

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