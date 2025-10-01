Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü

Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında ahşap iskele çöktü.

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini söyledi.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini aktardı.