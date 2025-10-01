Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü

Etiyopya’da bir kilise inşaatında ahşap iskelenin çökmesi sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında ahşap iskele çöktü.

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin ise yaralandığını kaydetti.

ABD’de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı varABD’de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini söyledi.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini aktardı.

Son Haberler
Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü
Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü
Bakan Yerlikaya ‘Radar tuzağı mı var?’ sorusuna cevap verdi!
Bakan Yerlikaya ‘Radar tuzağı mı var?’ sorusuna cevap verdi!
G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı
G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı
Siyasette sürpriz buluşma! Davutoğlu ile Babacan, Erdoğan'ın yanında oturdu
Siyasette sürpriz buluşma! Davutoğlu ile Babacan, Erdoğan'ın yanında oturdu
Öğretim üyesinden taciz skandalı! Üniversiteki iğrençliği mesajlar ortaya çıkardı
Öğretim üyesinden taciz skandalı! Üniversiteki iğrençliği mesajlar ortaya çıkardı