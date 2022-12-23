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'E.T.'nin orijinal modeli satışa çıktı. 2,56 milyon dolar

Steven Spielberg’ün ikonik filmi 'E.T.'nin orijinal modeli açık artırmaya çıkarıldı. Model tamı tamına 2.56 milyon dolara satıldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:41
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E.T.'nin orijinal modeli açık artırmayla satıldı

'E.T.'nin orijinal modeli satışa çıktı. 2,56 milyon dolar
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Steven Spielberg'ün 1982 tarihli bilim kurgu filmi E.T.’nin (Extra Terrestials) yapımında yer alan orijinal mekatronik model, E.T. Julian’s Auctions “Icons and Idols: Hollywood” başlıklı açık artırmada satışa çıkarıldı. Mekatronik model örneği, 2.56 milyon dolara alıcısını buldu.

Satışa çıkarılan E.T. modeli, bir 'mühendislik şaheseri' olarak kabul edildi. 85 hareket noktasına sahip olan model, İtalyan özel efekt sanatçısı Carlo Rambaldi'ye 1983'te üçüncü görsel efekt Oscar Ödülü'nü kazandırmıştı.

Açık artırma sitesindeki ürünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Açık artırmaya çıkarılan ve Hollywood hafızasının belki de en nadir ve en hatırlanır parçasından birisi olan; dünya çapında sevilen E.T. filminin çekimlerinde kullanılan tek, gerçek ve otantik E.T. animatronik modeli.”

Açık artırma sitesinde yazan ifadelere göre ayrıca, küçük uzaylının uzatılabilir boynu, Rambaldi’nin İtalya’daki bir kadından esinlenerek yaptığı resimlerden birine gönderme olarak parçaya eklendi. Rambaldi, uzatılabilir boynun E.T. için insanlar ile empati kurması için önemli olduğuna inanıyordu.

''DÜNYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI"

Spielberg açık artırmada, "Hepimiz onu yaşayan, nefes alan bir organizma olarak görüyoruz, o gerçek bir yaratık, benim için bence, deneyimlerime göre, o film dünyasının sekizinci harikası" ifadelerini kullandı.

Rambaldi'nin karakter konsepti görselleştirmesi için ön prodüksiyon sırasında Spielberg'e gösterilen orijinal E.T maketi modeli de geçen yıllarda 125 bin dolara satılmıştı.

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