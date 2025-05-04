Etsy ve eBay, Trump tarifelerine dirençli çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden uygulamaya koyduğu ithalat tarifeleri, birçok sektörde olduğu gibi ikinci el satış pazarını da etkiliyor. Ancak sektörün önde gelen iki devi eBay ve Etsy, yılın ilk çeyreğine ait kazanç raporlarında tarifelere karşı önemli bir direnç sergilediklerini ortaya koydu. Bu dayanıklılık, şirketlerin büyük ölçüde yerel tedarik zincirlerine güvenmesine dayanıyor.

eBay CEO’su Jamie Iannone, Çin’den ABD’ye yapılan çeyreklik ürün geçişlerinin toplam brüt ürün değerinin yalnızca yüzde 5’ini oluşturduğunu, Çin’in genel payının ise yüzde 10’un altında kaldığını belirtti. Etsy’nin CFO’su Lanny Baker ise Etsy'nin Çin’den doğrudan ithalat yoluyla maruz kaldığı tarife oranının yalnızca yüzde 1 seviyelerinde olduğunu vurguladı.

Etsy CEO’su Josh Silverman da bu tabloyu destekleyerek, Etsy satıcılarının büyük kısmının evden çalışan bireysel girişimciler olduğunu ve yüzde 90’ının malzemelerini yerel olarak temin ettiğini ifade etti.

TEMU VE SHEİN GİBİ RAKİPLERE KARŞI AVANTAJ

eBay ve Etsy, tarife baskılarına karşı yerel temin stratejileriyle rakipleri olan Temu, Shein ve Amazon gibi ithalata daha bağımlı şirketlere göre büyük bir avantaj elde etti. Temu ve Shein, ithalat tarifeleri nedeniyle fiyatlarını artırmak zorunda kalırken, eBay ve Etsy'nin satıcıları ikinci el, el yapımı ve vintage ürünleri doğrudan ABD içinden temin ederek bu baskıyı minimize ediyor.

eBay CFO’su Steve Priest, tarife endişesiyle tüketicilerin harcamalarında artış gözlemlediklerini ve gümrüklerde yaşanabilecek maliyet ve karmaşıklık ihtimali karşısında talebin erkene çekildiğini söyledi. eBay’in brüt ürün hacmi 18.8 milyar dolara ulaşırken, gelirleri yüzde 1’den fazla artışla 2.58 milyar dolara çıktı. Ayrıca envanterinin yüzde 40’tan fazlası kullanılmış veya yenilenmiş ürünlerden oluşuyor.

Trump'tan Temu ve Shein’e ağır darbe

ETSY'DE DURGUNLUK, DEPOP’DA UMUT

Etsy tarafında ise tablo biraz daha karmaşık. Etsy, el yapımı ve vintage ürünlere odaklanan iş modeliyle daha yüksek fiyatlı ürünler sunuyor. Bu durum, ekonomik belirsizlik dönemlerinde tüketicilerin harcama eğilimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Etsy, aktif alıcı sayısında yüzde 3.4’lük düşüşle 88.5 milyon kullanıcıya gerilerken, düzenli alışveriş yapan kullanıcı sayısı yüzde 11 azalarak 6.2 milyona düştü.

Şirketin pazar yeri brüt ürün satışları yüzde 8.9 oranında azalarak 2.3 milyar dolara indi. Ancak olumlu tarafta, Etsy’nin 2021 yılında satın aldığı ikinci el moda platformu Depop, ekonomik daralmaya rağmen güçlü performans sergiliyor. Etsy, net rakamları açıklamasa da Depop’un tüm zamanların en yüksek satış hacmine ulaştığını duyurdu.

Silverman, Etsy’nin geçmişte de zorlu makroekonomik koşullarla başa çıkma konusunda başarılı olduğunu belirterek, şirketin değişime ayak uydurma kapasitesine güvendiklerini söyledi.

EKONOMİK BELİRSİZLİKTE FARKLI STRATEJİLER

Hem eBay hem de Etsy, ABD gümrük tarifelerinin baskısını hafifletmek için farklı stratejilere yönelmiş durumda. eBay, bütçesini dikkatle yöneten ve ikinci el ürünlere yönelen tüketici profiline hitap ederek güçlü büyüme elde ediyor. Etsy ise benzersiz ve kaliteli ürün arayışında olan müşterilere hizmet sunarak sadık bir alıcı kitlesi oluşturmaya çalışıyor.

Tarife baskısının artarak devam etmesi halinde, yerel tedarik zincirine sahip şirketlerin avantajı daha da belirginleşebilir. Ancak uzun vadede her iki şirketin de değişen tüketici davranışlarına ve ekonomik dalgalanmalara uyum sağlaması gerekecek.

Bu tablo, ikinci el pazarının gelecekte daha da çeşitleneceğine ve yerel üretimin öneminin giderek artacağına işaret ediyor.

Bu gelişmelerin ışığında, eBay ve Etsy’nin pozisyonlarını korumaları, sadece yerel temin stratejilerinden değil, aynı zamanda değişen pazar dinamiklerine hızlı adapte olabilmelerinden kaynaklanıyor. Tarifelere rağmen, sürdürülebilir ve farklılaşmış iş modelleri sayesinde ikinci el pazarı büyümeye devam ediyor.