Trump'tan Temu ve Shein’e ağır darbe

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir tartışma konusu olan ve Çin merkezli çevrimiçi perakendecilere ciddi avantaj sağlayan “de minimus” ticaret muafiyetini kaldıran başkanlık kararnamesini Çarşamba günü imzaladı. Bu düzenleme sayesinde Temu ve Shein gibi doğrudan tüketiciye satış yapan platformlar, Çin ve Hong Kong’dan 800 dolar altı değere sahip paketleri ABD’ye herhangi bir vergi ödemeden gönderiyordu. 2024 yılında bu yolla ABD’ye giren paket sayısı 1.4 milyarı bulmuştu.

Trump daha önce 1 Şubat 2025’te benzer bir karar almış, ancak lojistik sistemlerin yetersizliği nedeniyle bu uygulamayı geri çekmişti. Ancak bu kez Beyaz Saray, limanlarda oluşacak yığılmayı önleyecek altyapının hazır olduğunu belirtiyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick’e göre, hükümet bu tarz sevkiyatlardan vergi toplamak için gerekli tüm sistemleri devreye sokmuş durumda.

800 DOLAR ALTI ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİ GELİYOR

Yeni karara göre, Çin ve Hong Kong’dan ABD’ye ithal edilen ve uluslararası posta ağı dışında gönderilen 800 dolar altı tüm ürünler artık vergilendirilecek. Bu vergiler ilk aşamada ürünün değerinin yüzde 30’u ya da ürün başına 25 dolar olacak. Haziran ayından itibaren bu miktarın ürün başına 50 dolara çıkacağı bildiriliyor.

Kararın özellikle Temu ve Shein gibi firmalar üzerinde büyük ekonomik etkiler yaratması bekleniyor. Bu şirketlerin düşük fiyatlı, hızlı teslimat sistemine dayanan iş modeli, gümrüksüz giriş avantajı sayesinde ayakta duruyordu. Artık her bir ürün için ödenecek vergiler, fiyatları artırarak bu şirketlerin ABD pazarındaki rekabetçiliğini ciddi biçimde azaltabilir.

TRUMP’TAN ÇİN’E EKONOMİK SAVAŞ İLANI

Bu hamle, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Çin’e karşı yürüttüğü ekonomik savaşın bir parçası olarak görülüyor. Trump, Çin’i ABD’deki opioid krizinden sorumlu tutuyor. Özellikle Çin’den gönderilen fentanil maddesinin posta sistemi kullanılarak ülkeye sokulduğu, bu sürecin de “de minimus” muafiyetiyle kolaylaştığı yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) dahil olmak üzere birçok kurum, Çin’in bu konuda merkezi bir kaynak olduğunu ortaya koyan raporlar hazırladı. Bu gelişmeler Trump’ın Çin’e karşı daha agresif ekonomik politikalar izlemesine zemin hazırladı. 2025 yılı başında Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 34’lük ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı.

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YAPAY ZEKA REKABETİ DE GÜNDEMDE

Trump yönetimi sadece ticarette değil, teknolojik alanlarda da Çin’e karşı adımlar atıyor. Göreve geldiği ilk haftalarda duyurduğu “Stargate Projesi” ile ABD'nin yapay zeka yarışında öncü konuma geçmesini amaçlıyor. Bu proje aracılığıyla yüksek bütçeli araştırma ve geliştirme faaliyetleri destekleniyor.

Trump’ın bu agresif politikalarının temelinde Çin’in artan ekonomik ve teknolojik gücünü dizginleme hedefi yatıyor. ABD'nin küresel liderliğini yeniden tesis etmek isteyen Başkan, dış ticaret açığını kapatmak, vergi gelirlerini artırmak ve Amerikan üreticilerini korumak istiyor.

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TEMU VE SHEİN'İN GELECEĞİ TEHLİKEDE

ABD pazarına düşük fiyatlarla milyonlarca ürün sunan Temu ve Shein’in bu yeni vergiler karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Uzmanlara göre, ürün fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması kaçınılmaz. Aynı zamanda teslimat sürelerinin uzaması da müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilir.

Bazı analistler, bu şirketlerin lojistik üslerini Meksika veya Kanada gibi ülkelere kaydırarak yeni bir “arka kapı” arayışına girebileceğini belirtiyor. Ancak Trump yönetimi bu tarz çözümlere karşı da önlem alacağını şimdiden duyurdu.