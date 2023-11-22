EURO 2024 grup maçları bitti. Finalistler ve Play Off'a kalanlar belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup maçları 7 karşılaşmayla tamamlandı. Hırvatistan, final bileti alan son takım oldu.

KAYNAK: AA
EURO 2024 grup maçları bitti. Finalistler ve Play Off'a kalanlar belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. ve son haftası, tamamlandı.

Elemelerde son haftanın üçüncü gününde, B, D ve I gruplarında 7 karşılaşma sona erdi.

EURO 2024 vizesini daha önce alan Türkiye, deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı ve D Grubu'nu 17 puanla lider tamamladı. Galler'in 7. dakikada Neco Williams ile öne geçtiği müsabakada, ay-yıldızlı ekibe beraberliği getiren golü, 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti. Bu sonuçla milliler, EURO 2024'ün kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Grup üçüncüsü Galler ise play-off'lara kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde Hırvatistan, ağırladığı Ermenistan'ı 43. dakikada Ante Budimir'in ağları sarsmasıyla 1-0 yendi ve 16 puanla ikinci olarak finallere adını yazdırdı.

B Grubu'nda Yunanistan, konuk ettiği son Dünya Kupası finalisti Fransa ile 2-2 berabere kaldı.

Play-off maçlarına çıkacak Yunanistan'ın gollerini, 56. dakikada Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ve 61. dakikada Fotis Ioannidis kaydetti. Finallere kalmayı önceden garantileyen Fransa'nın golleri ise 42. dakikada Randal Kolo Muani ve 74. dakikada Youssouf Fofana'dan geldi.

FİNALİSTLER VE PLAY OFF'A KALANLAR

Almanya (ev sahibi kontenjanı), Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, İngiltere, Fransa, Macaristan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, İskoçya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Türkiye ve Hırvatistan, turnuvaya doğrudan katılmaya hak kazandı.

Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler, play-off etabına kalan takımlar oldu. Bu etabı geçen üç takım daha finallere adını yazdıracak.

Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te; finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Elemelerin son gününde alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Yunanistan-Fransa: 2-2

Cebelitarık-Hollanda: 0-6

D Grubu:

Hırvatistan-Ermenistan: 1-0

Galler-Türkiye: 1-1

I Grubu:

Romanya-İsviçre: 1-0

Andorra-İsrail: 0-2

Kosova-Belarus: 0-1

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