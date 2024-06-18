EURO 2024'e harika başladık. Arda Güler tarihe geçti

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
EURO 2024'e harika başladık. Arda Güler tarihe geçti

A Milli Takımımız, EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan'ı harika gollerle 3-1 yenmeyi başardı.

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nun açılış maçında Türkiye, Gürcistan ile karşılaştı.

Ay yıldızlılar, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu attı.

whatsapp-image-2024-06-18-at-20-36-48.jpeg

Bu sonuçla A Milli Takımımız, 3 puanla grup liderliğine yükseldi.

Grubun diğer maçı Portekiz ve Çekya arasında oynanacak.

Mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.

aa-20240618-34913858-34913855-2024-avrupa-futbol-sampiyonasi-turkiye-gurcistan.jpg

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Gürcistan karşısında harika bir gole imza atan Arda Güler, 19 yıl 118 gün ile Türk futbol tarihinde Avrupa Şampiyonları'nda gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

DÜNYA GOLLERİMİZİ KONUŞTU

Türkiye'de Mert Müldür ve Arda Güler'in harika golleri dünyada konuşulmaya başladı.

Mert Müldür'ün ilk golündeki vole ve Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı gol, taraftarları şoka uğrattı.

İlgili Haberler
Türk füzeleri Gürcistan'ı parçaladı
Son Haberler
Vatandaşı çileden çıkartan ATM'lerde yeni dönem Pazartesi başlıyor. Aman işinizi sabaha bırakmayın Ekonomi
Vatandaşı çileden çıkartan ATM'lerde yeni dönem Pazartesi başlıyor. Aman işinizi sabaha bırakmayın
Niğde’de iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı Yerel Haberler
Niğde’de iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı
Ordu'da 200 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye akın etti Yerel Haberler
Ordu'da 200 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye akın etti
Kuşadası’nda tur teknesi battı Yerel Haberler
Kuşadası’nda tur teknesi battı
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de Dünya
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de
Gürcistan'da Arda Güler şaşkınlığı Spor
Gürcistan'da Arda Güler şaşkınlığı
Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı Gündem
Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı