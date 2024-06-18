EURO 2024'e harika başladık. Arda Güler tarihe geçti

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nun açılış maçında Türkiye, Gürcistan ile karşılaştı.

Ay yıldızlılar, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu attı.

Bu sonuçla A Milli Takımımız, 3 puanla grup liderliğine yükseldi.

Grubun diğer maçı Portekiz ve Çekya arasında oynanacak.

Mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Gürcistan karşısında harika bir gole imza atan Arda Güler, 19 yıl 118 gün ile Türk futbol tarihinde Avrupa Şampiyonları'nda gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

DÜNYA GOLLERİMİZİ KONUŞTU

Türkiye'de Mert Müldür ve Arda Güler'in harika golleri dünyada konuşulmaya başladı.

Mert Müldür'ün ilk golündeki vole ve Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı gol, taraftarları şoka uğrattı.