Euro 2024'te deprem

Danimarka'nın Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Almanya ile oynanan maç sonrası hakem kararlarına sert bir dille eleştiri getirirken UEFA'ya da yüklendi.

VAR BÖYLE KULLANILMAZ

Hjulmand, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "İki VAR kararı maçın kaderini etkiledi. Golümüz bir santimetre farkla ofsayt sayıldı. VAR'ın bu şekilde kullanılması doğru değil. Bu mantıksız ofsayt kuralından artık bıktım" şeklinde konuştu.

ZORLANDIK

Tecrübeli teknik direktör, "Son dönemlerde büyük ekiplere karşı ne kadar iyi olduğumuzu kanıtladık. Eksik kaldığımız nokta ise şans yaratmakta zorlanmamız. Hedefimiz, büyük takımlarla aynı seviyede yarışabilmek" dedi.