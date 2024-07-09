EURO 2024'te finalistler belli oluyor

EURO 2024'te yarı final zamanı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) finalin adı yarın belli olacak. Şampiyonanın yarı finalinde Hollanda ile İngiltere, yarın TSİ 22.00'de BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Siebert olacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip, İspanya - Fransa eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜDEN GELEN HOLLANDA YARI FİNALE ÇIKTI

Fransa, Polonya ve Avusturya ile birlikte yer aldığı D Grubu'nda 4 puan elde edip en iyi üçüncüler arasına adını yazdırarak gruptan çıkan Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı, çeyrek finalde ise Türkiye'yi eleyerek yarı finale yükseldi. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile mücadele ettiği C Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak ilk sırayı alan İngiltere ise son 16 turunda uzatmalar sonucunda Slovakya'yı, penaltılara giden çeyrek final mücadelesinde de İsviçre'yi saf dışı bırakarak yarı finalist oldu.

HOLLANDA 6, İNGİLTERE 4. KEZ YARI FİNAL OYNAYACAK

Hollanda Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalde mücadele edecek. Turnuva tarihinde oynadığı yarı finalllerde sadece şampiyon olduğu 1988'de ev sahibi Almanya'yı 2-1'lik skorla elemeyi başaran Portakallar, sahaya çıktığı 5 yarı final eşleşmesinin 4'ünde (1976, 1992, 2000 ve 2004) turnuvaya veda etti. Organizasyonda 4. kez yarı finale yükselen İngiltere ise daha önceki 3 tecrübesinin 2'sinde (1968, 1996) turu geçemedi. Turnuva tarihinde şampiyonluğu bulunmayan İngilizler, EURO 2000'de Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.