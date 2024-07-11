EURO 2024'te kıyamet koptu: Hakem içeri kaçtı. Utanç verici

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EURO 2024'te kıyamet koptu: Hakem içeri kaçtı. Utanç verici

EURO 2024'te İngiltere'nin Hollanda'yı yarı finalde yendiği maçta ortalık karıştı.

EURO 2024'te kıyamet koptu

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) finalde İspanya'nın rakibi İngiltere oldu.

İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Ancak maça İngiltere lehine verilen penaltı damgasını vurdu. Alman hakem Felix Zwayer maçın 18. dakikasında VAR incelemesiyle penaltıyı verdi. Topun başına gelen Harry Kane de topu ağlara yolladı.

Karşılaşma sonrası hakeme büyük tepki vardı.

Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, "Bu çok acı verici bir durum. Hakem maçın bitiş düdüğü ile hemen içeri kaçtı. Koşarak gitti. Bu çok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.

İngilizler'in efsane futbolcusu Gary Neville de hakemin kararının yanlış olduğunu söyledi.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 85 kez giyen eski futbol yıldızı "Utanç verici bir penaltı bu. Hollandalı futbolcunun müdahalesi penaltı gerektiren bir hareket değildi" yorumunu yaptı.

Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hoijdonk ise yorum yaptığı tv kanalında "Felix Zwayer'i unutmayın. İlk yarıdaki penaltı ve ikinci yarıdaki birçok pozisyon... Bunlar maçın sonucunu belirledi" ifadelerini kullandı.

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