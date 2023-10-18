EURO 2024'ü garantileyen 9 takım belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ekim ayı maç takvimi bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 9’u belli oldu.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim’de Hırvatistan (0-1), 15 Ekim’de de Letonya’yı (4-0) mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı.

Gruptan çıkacak diğer takım kasım ayında oynanacak maçların ardından belli olacak.

10’ar puanı bulunan Galler ve Hırvatistan’ın kasım ayında 2 maçı bulunuyor.

21 Kasım’da son maçta Galler’e konuk olacak ay-yıldızlılar, 18 Kasım’da ev sahibi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.



Ev sahibi Almanya’nın dışında turnuvaya gidecek diğer takımlardan 20’si gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlardan oluşuyor.

A grubunda 15’er puanlı İspanya ile İskoçya ilk iki sırayı garantilerken; B grubunda Fransa oynadığı 6 maçı da kazanarak finaller biletini cebine koydu.

F grubunda Belçika ile Avusturya ilk 2 sırayı garantilemeyi başaran ülkeler oldu.

Elemelerde oynadığı 8 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşayan Portekiz, J grubunu lider tamamladı.



Gecenin maçında kazanan İngiltere oldu; C grubunda İngiltere, Wembley’de konuk ettiği İtalya’yı 3-1 mağlup ederek puanını 16’ya yükseltti ve Almanya biletini aldı.

Yenilgi sonrası 3. sıraya gerileyen İtalya, gruptan çıkma şansını Kuzey Makedonya ve Ukrayna maçlarına bıraktı.



EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

(İHA)