Euro Bölgesi Ekonomisi'nde ağustos dopingi

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesinin ağustos ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini gösterdi.

Euro Bölgesi'nde özel sektör, hizmet faaliyetlerindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle güçlü biçimde büyüdü.

Temmuzda 50,2 seviyesinde olan bileşik PMI, ağustosta 51'e çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Avro Bölgesi'nde temmuzda 51,9 olan hizmet sektörü PMI da ağustosta son üç ayın en yüksek seviyesi olan 52,9'a ulaştı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

ÜRETİCİ FİYATLARI TEMMUZDA ARTTI

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesinin temmuz ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,9 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artacağı, yıllık yüzde 2,5 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 2,9 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,7 ile Romanya'da arttı. Aylık ÜFE temmuzda, İsveç'te yüzde 0,9, Finlandiya'da yüzde 0,7 ve Avusturya'da yüzde 0,2 geriledi.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda ise İrlanda'da yüzde 6,1, Romanya'da yüzde 2,7 ve Portekiz'de yüzde 2 artarken, Slovakya'da yüzde 18,9, Lüksemburg'da yüzde 6,7 ve Letonya'da yüzde 6 azaldı.