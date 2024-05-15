Euro bölgesi teknik resesyondan çıktı büyümeye geri döndü

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin bu yılın ilk çeyrekteki Gayri Safi Yurt içi Hasılasına ilişkin öncü verilerini güncellendi. Buna göre Euro bölgesi ekonomisi teknik resesyondan çıktı büyümeye geri döndü.

20 üyeli euro Bölgesi'nde GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 0,3 artış gösterdi..GSYH'de yıllık bazdaki artış da yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçti.

Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın hem üçüncü hem de dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü. Böylece Euro Bölgesi "art arda iki çeyrek daralma" olarak tabir edilen teknik resesyona girmişti.

Avrupa Birliği'nde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,4 artış göstermiş oldu.

En büyük euro bölgesi ülkeleri arasındaki İspanya yüzde 0,7 büyümeyle ilk çeyrekte en güçlü performansı gösteren ülke oldu. Almanya ve Fransa yüzde 0,2, İtalya yüzde 0,3 büyüdü.