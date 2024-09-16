Euro Bölgesi temmuzda 21,2 milyar euro ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Euro Bölgesi, temmuzda 21,2 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini paylaştı.

bu verilere göre, AB'nin ihracatı, temmuzda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 11,6 artışla 230,2 milyar euro, ithalatı ise yüzde 4,8 yükselerek 211,1 milyar euro oldu.

AB'nin dış ticaret fazlası, ilgili ayda 19,1 milyar euro olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat temmuzda 2023'ün aynı ayına oranla yüzde 10,2 yükselişle 252 milyar euro, ithalat da yüzde 4 yükselişle 230,8 milyar euro oldu. Böylelikle, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuzda 21,2 milyar euro olarak kaydedildi.

İlgili dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 47 milyar euro ile ABD, 30 milyar euro ile İngiltere, 18,9 milyar euro ile Çin, 16,2 milyar avro ile İsviçre ve 9,6 milyar euro ile Türkiye olarak tespit edildi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,4 milyar euro ile Çin, 27,6 milyar euro ile ABD, 14,2 milyar euro ile İngiltere, 11 milyar euro ile İsviçre, 9 milyar avro ile Norveç ve 8,5 milyar euro ile Türkiye oldu.