Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentiye paralel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı nihai enflasyon verileri kapsamında, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta yüzde 2,2'ye geriledi. TÜFE, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Piyasanın Euro Bölgesi’nden beklentisi ise ağustosta yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olması iken, aylık bazda enflasyonun yüzde 0,2 olması tarafındaydı.

Çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık yüzde 2,8 olarak açıklanırken, aylık yüzde 0,3 seviyesinde kaydedildi.