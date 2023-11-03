Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nde işsizliğin eylül ayında yüzde 6,5 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini duyurdu.

Verilere göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde değişmezken, ağustosta yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, eylülde yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

EN ÇOK İŞSİZLİK İSPANYA'DA

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, eylülde İspanya'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 7,8, İtalya ve Estonya'da yüzde 7,4, Fransa ve Finlandiya'da yüzde 7,3 oldu.

İŞSİZ SAYISI AÇIKLANDI

AB'de işsiz sayısı eylülde 13 milyon 26 bin olarak gerçekleşirken, bunun 11 milyon 17 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 741 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 232 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14 olarak ölçüldü.

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