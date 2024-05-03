Euro Bölgesi'nde işsizlik martta sabit kaldı

Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde işsizlik martta sabit kaldı
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa Birliği ve Euro bölgesi mart ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Eurostat'a göre, Avrupa Birliği'nde şubat ayında yüzde 6,1 olan işsizlik oranı, mart ayındayüzde 6'ya geriledi.

Euro Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 6,5 olan işsizlik oranı mart ayında değişmedi ve sabit kaldı

Euro bölgesinde işsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde ise 6,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Martta işsizlik oranında ilk sırada İspanya yüzde 11,7 oranla yer aldı. İkinci sıradaki Yunanistan'daki işsizlik oranı yüzde 10,2 oldu. İşsizlik oranı İsveç'te yüzde 8,3, Finlandiya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3 ve İtalya'da yüzde 7,2 oldu.

Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'ndeki işsiz sayısı mart ayında 13 milyon 258 bin olarak hesaplandı. İşsizlerin 11 milyon 87 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 858 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 259 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

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