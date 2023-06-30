Euro Bölgesi'nde işsizlik orana mayısta sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mayıs ayında değişmeyerek yüzde 6,5 seviyesinde kaldı.

Euro Bölgesi'nde işsizlik orana mayısta sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de nisan ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta yüzde 5,9 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı ise mayısta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın mayıs ayında Avro Bölgesi'nde 6,7, AB'de ise 6,1 olarak belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, mayısta İspanya'da yüzde 12,7, İtalya'da 7,6, Fransa'da yüzde 7 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı mayısta 12 milyon 937 bin olurken, bunun 11 milyon 14 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 696 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 226 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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